Как проходила эвакуация аэропорта Хабаровска. Фото

25 декабря 201908:00

В Хабаровске из-за телефонного сообщения о минировании эвакуированы здания железнодорожного и автобусного вокзалов, а также аэропорта, передает специальный корреспондент НСН с места событий.

Сначала в здании аэропорта было объявлено об эвакуации «техническим причинам», но затем прозвучали слова: «чрезвычайная ситуация» и всех попросили отойти от здания. Позднее всех пассажиров перевели в здание Международного терминала.

ФОТО: НСН
ФОТО: НСН
ФОТО: НСН
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Как сообщается, происшествие не повлияло на работу железнодорожного вокзала: поезда прибывали и отправлялись по графику.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЭвакуацияПроисшествияХабаровск