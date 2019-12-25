Как проходила эвакуация аэропорта Хабаровска. Фото

В Хабаровске из-за телефонного сообщения о минировании эвакуированы здания железнодорожного и автобусного вокзалов, а также аэропорта, передает специальный корреспондент НСН с места событий.

Сначала в здании аэропорта было объявлено об эвакуации «техническим причинам», но затем прозвучали слова: «чрезвычайная ситуация» и всех попросили отойти от здания. Позднее всех пассажиров перевели в здание Международного терминала.