Аэропорт Грозного временно закрыт из-за плана «Ковер»

Временные ограничения введены на работу международного аэропорта Грозный имени Ахмата-Хаджи Кадырова на севре столицы Чечни. Там введен план «Ковер», сообщил «Интерфаксу» генеральный директор воздушной гавани Альви Шахгириев.

Аэропорт не принимает и не отправляет самолеты. Ограничения действуют с 5:08 по московскому времени. В связи с этим часть рейсов задерживается.

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Аэропорт имени первого президента Чеченской республики обслуживает рейсы по 17 направлениям в шесть стран. Он имеет один пассажирский терминал.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пассажирский самолет авиакомпании AZAL рейса Баку – Грозный, который разбился у казахстанского города Актау 25 декабря, неоднократно пытался приземлиться в аэропорту назначения. Однако диспетчер отказался его принимать.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
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