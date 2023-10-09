Аэропорт Гамбурга закрыт из-за угрозы нападения на самолет из Ирана
Аэропорт немецкого Гамбурга прекратил приём и отправку самолётов из-за поступившего сигнала об угрозе нападения на авиалайнер, который прилетел из Ирана. Как сообщает The Associated Press, воздушная гавань приостановила работу с 12:40 по местному времени (13:40 мск).
По информации федеральной полиции Германии, электронное послание с предупреждением о возможном нападении на рейс Тегеран-Гамбург пришло на адрес правоохранителей в понедельник утром.
Данный лайнер уже совершил посадку в Гамбурге. На его борту находятся более 200 человек - 198 пассажиров и 16 членов экипажа. Людей не выпускают из салона, в самолёте проводится обыск. По последней информации, аэропорт возобновил прием и отправку рейсов.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в американских СМИ появились утверждения, что Иран принимал участие в подготовке атаки на Израиль движения ХАМАС в минувшую субботу ещё с августа. Вместе с тем, Тегеран отверг эти обвинения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru