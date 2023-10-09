Аэропорт Гамбурга закрыт из-за угрозы нападения на самолет из Ирана

Аэропорт немецкого Гамбурга прекратил приём и отправку самолётов из-за поступившего сигнала об угрозе нападения на авиалайнер, который прилетел из Ирана. Как сообщает The Associated Press, воздушная гавань приостановила работу с 12:40 по местному времени (13:40 мск).

По информации федеральной полиции Германии, электронное послание с предупреждением о возможном нападении на рейс Тегеран-Гамбург пришло на адрес правоохранителей в понедельник утром.