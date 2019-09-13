Самолеты в Москву и Симферополь приземлились после сообщения об их минировании

Самолеты, летевшие в Симферополь и Москву, успешно приземлились в пунктах назначения после сообщений об их минировании. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Там отметили, что поступившая информация оказалась ложной. Кроме того, ранее сегодня в полицию поступил анонимный звонок о теракте, который готовится в аэропорту Казани. Это сообщение также не подтвердилось, пишет RT.

К слову, в эту пятницу – после звонка анонима – взрывные устройства искали на трех станциях столичной подземки: «Алтуфьево», «Киевской», «Новых Черемушках». Угрозы взрывов не подтвердились. Сотрудник и правоохранительных органов занимаются поиском звонивших.