Самолеты в Москву и Симферополь приземлились после сообщения об их минировании
Самолеты, летевшие в Симферополь и Москву, успешно приземлились в пунктах назначения после сообщений об их минировании. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Там отметили, что поступившая информация оказалась ложной. Кроме того, ранее сегодня в полицию поступил анонимный звонок о теракте, который готовится в аэропорту Казани. Это сообщение также не подтвердилось, пишет RT.
К слову, в эту пятницу – после звонка анонима – взрывные устройства искали на трех станциях столичной подземки: «Алтуфьево», «Киевской», «Новых Черемушках». Угрозы взрывов не подтвердились. Сотрудник и правоохранительных органов занимаются поиском звонивших.
Ранее НСН сообщала, что в Ирландии вынужденно сел пассажирский самолёт. Как сообщает телеканал Sky News, причиной для незапланированной посадки стал пролитого в кабине кофе. Во время полёта командир судна пролил бодрящий напиток на приборную доску – она заискрилась, пошёл дым. Экипаж был вынужден посадить Airbus А330 в ближайшей авиагавани.
Никто из находящихся на борту 326 пассажиров не пострадал. Известно, что инцидент произошёл на борту самолёта, принадлежащего немецкой авиакомпании Condor. Лайнер следовал из Франкфурта в мексиканский Канкун.
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