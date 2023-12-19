Аэропорт «Домодедово» ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов
Московский аэропорт «Домодедово» объявил о временных ограничениях на приём и вылет самолётов, сообщает РИА Новости.
В воздушной гавани пояснили, что решение было принято Государственной корпорацией по организации воздушного движения с целью обеспечить дополнительные меры безопасности.
Отмечается, что в этой связи авиалайнеры могут перенаправить на запасные аэродромы, что уже было сделано в отношении шести рейсов. Также возможно выполнение полёта в зоне ожидания и посадка после снятия ограничений.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО сбили в Одинцовском городском округе беспилотник, который направлялся в сторону столицы, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru