Аэропорт «Домодедово» ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов

В воздушной гавани пояснили, что решение было принято Государственной корпорацией по организации воздушного движения с целью обеспечить дополнительные меры безопасности.

Отмечается, что в этой связи авиалайнеры могут перенаправить на запасные аэродромы, что уже было сделано в отношении шести рейсов. Также возможно выполнение полёта в зоне ожидания и посадка после снятия ограничений.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО сбили в Одинцовском городском округе беспилотник, который направлялся в сторону столицы, сообщает RT.

