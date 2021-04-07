Адвокаты Навального опровергли его перевод из колонии

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявила, что её поздащитный находится в исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области, сообщает РИА Новости.

По её словам, сообщения СМИ о переводе Навального из колонии не соответствуют действительности, так как она и адвокат Вадим Кобзев 7 апреля провели в ИК-2 около двух с половиной часов, в течение которых общались с политиком.

«У нас было свидание, мы общались. Соответственно, он здесь», - сказала Михайлова.

Ранее владимирское издание «Pro Город» со ссылкой на источники сообщило, что сотрудники ФСИН вывезли Навального из ИК-2 в Покрове.



Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.