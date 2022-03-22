Суд признал Навального виновным по делу о мошенничестве
22 марта 202210:52
Лефортовский суд Москвы 22 марта признал оппозиционера Алексея Навального виновным по новому делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.
По словам судьи Маргариты Котовой, которая зачитала приговор, Навальный «совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана».
Ранее прокурор попросила приговорить Навального к 13 годам колонии по делу о мошенничестве и оскорблении суда, а также к штрафу в 1,2 млн рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru