Адвокаты надеются на переквалификацию дела сестёр Хачатурян
На этой неделе следствие примет решение по уголовному делу против сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Представитель девушек Ярослав Пакулин заявил телеканалу «360», что скорее всего, дело прекращено не будет, но есть вероятность, что оно будет переквалифицировано.
Сестёр Хачатурян задержали прошлым летом. В августе их арестовали по подозрению в убийстве отца, Михаила. Согласно первоначальной версии, следствие обвиняло девушек в спланированном убийстве родителя, но после приоритетной версией стало спонтанное убийство мужчины младшей из сестёр.
Экспертиза установила, что у убитого было расстройство личности. Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН назвал это дело довольно неоднозначным, поскольку Михаил Хачатурян совершал насилие над дочерьми, вёл криминальный бизнес и сам едва не убил старшего сына.
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