Происшествия

Адвокаты надеются на переквалификацию дела сестёр Хачатурян

10 июня14:39

На этой неделе следствие примет решение по уголовному делу против сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

Представитель девушек Ярослав Пакулин заявил телеканалу «360», что скорее всего, дело прекращено не будет, но есть вероятность, что оно будет переквалифицировано.

Сестры Хачатурян отказались от наследства убитого отца

Сестёр Хачатурян задержали прошлым летом. В августе их арестовали по подозрению в убийстве отца, Михаила. Согласно первоначальной версии, следствие обвиняло девушек в спланированном убийстве родителя, но после приоритетной версией стало спонтанное убийство мужчины младшей из сестёр.

Экспертиза установила, что у убитого было расстройство личности. Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН назвал это дело довольно неоднозначным, поскольку Михаил Хачатурян совершал насилие над дочерьми, вёл криминальный бизнес и сам едва не убил старшего сына.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Убийство