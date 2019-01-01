Адвокаты надеются на переквалификацию дела сестёр Хачатурян

Сестёр Хачатурян задержали прошлым летом. В августе их арестовали по подозрению в убийстве отца, Михаила. Согласно первоначальной версии, следствие обвиняло девушек в спланированном убийстве родителя, но после приоритетной версией стало спонтанное убийство мужчины младшей из сестёр.

Экспертиза установила, что у убитого было расстройство личности. Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН назвал это дело довольно неоднозначным, поскольку Михаил Хачатурян совершал насилие над дочерьми, вёл криминальный бизнес и сам едва не убил старшего сына.

