Отказ от наследства убитого отца подчеркивает отсутствие корыстных побуждений для убийства у сестер Хачатурян, заявил адвокат младшей из обвиняемых Ярослав Пакулин. Об этом передает телеканал «360».

Адковат отметил, что ни одна из девушек не хочет иметь что-либо общее с прошлой жизнью собственного отца.