Происшествия

Сестры Хачатурян отказались от наследства убитого отца

22 мая20:56

Отказ от наследства убитого отца подчеркивает отсутствие корыстных побуждений для убийства у сестер Хачатурян, заявил адвокат младшей из обвиняемых Ярослав Пакулин. Об этом передает телеканал «360».

Адковат отметил, что ни одна из девушек не хочет иметь что-либо общее с прошлой жизнью собственного отца.

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Защитник заявил, что будет ходатайствовать о признании покойного Михаила Хачатуряна виновным.

57-летний Хачатурян был найден мертвым с множественными ранениями в июле 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе Москвы. В убийстве признались трое его дочерей 17-19 лет. Они пояснили, что сделали это из-за того, что отец долгое время морально их истязал.

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ФОТО: flickr/Joe Gratz
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