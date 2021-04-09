Адвоката экс-полковника МВД Захарченко арестовали по подозрению в передаче взятки
Пресненский суд Москвы до 7 июня заключил под стражу адвоката бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Александра Горбатенко, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь суда отметила, что Горбатенко обвиняется по статье «посредничество во взяточничестве в крупном размере». По данным следствия, с июля по август 2018 года адвокат договорился с должностными лицами УМВД России по городскому округу Химки, и передал 500 тысяч рублей от своего знакомого.
Ранее экс-руководитель управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрий Захарченко, уже осуждённый за несколько эпизодов коррупции, не признал вину по новому делу о взятках на 1,4 миллиарда рублей, заявив, что ему непонятно обвинение.
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