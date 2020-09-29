Адвокат заявила, что дочь Конкина убили
Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко заявила, что дочь заслуженного артиста России Софию Конкину могли убить, передает РЕН ТВ.
"Мы предполагаем нескольких людей, причастных к этому", — отметила юрист.
По ее словам, речь может идти о заказном убийстве. Нитченко добавила, что информацию проверять следственные органы.
Владимир Конкин заявил, что его дочь убили и потребовал, чтобы представители Следственного комитета провели тщательное расследование.
Актер также поблагодарил близких за поддержку, отметив, что без них у него бы "просто сердце не выдержало".
32-летняя София Конкина погибла 24 сентября в бассейне фитнес-центра. СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Предварительный диагноз – утопление в пресной воде.
Владимир Конкин — советский и российский актер театра и кино. Наибольшую известность получил благодаря ролям в лентах "Как закалялась сталь", "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты…" и "Место встречи изменить нельзя".
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 232 / сут.
Умерли
20 545+160 / сут.
Выздоровели
952 тыс.+6 479 / сут.
- «Фантазия пропаганды». Азербайджан отреагировал на «удар» по Су-25 Армении
- Кадырова выдвинули на международную Премию мира
- Просроченные долги россиян превысили триллион рублей
- Приговор по делу о крушении самолёта главы Total во Внуково остался в силе
- Адвокат заявила, что дочь Конкина убили
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru