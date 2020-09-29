Адвокат заявила, что дочь Конкина убили

Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко заявила, что дочь заслуженного артиста России Софию Конкину могли убить, передает РЕН ТВ.

"Мы предполагаем нескольких людей, причастных к этому", — отметила юрист.

По ее словам, речь может идти о заказном убийстве. Нитченко добавила, что информацию проверять следственные органы.

Владимир Конкин заявил, что его дочь убили и потребовал, чтобы представители Следственного комитета провели тщательное расследование.

Актер также поблагодарил близких за поддержку, отметив, что без них у него бы "просто сердце не выдержало".

В Москве погибла дочь актера Владимира Конкина

32-летняя София Конкина погибла 24 сентября в бассейне фитнес-центра. СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Предварительный диагноз – утопление в пресной воде.

Владимир Конкин — советский и российский актер театра и кино. Наибольшую известность получил благодаря ролям в лентах "Как закалялась сталь", "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты…" и "Место встречи изменить нельзя".

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АктрисаСмерть
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