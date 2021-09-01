Адвокат: суд отказался ужесточить меру пресечения главе «Альянса врачей» Васильевой

Адвокат Дмитрий Джулай, представляющий интересы главы профсоюза «Альянс врачей» (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасии Васильевой, заявил, что Преображенский суд Москвы отказался отправить её под домашний арест, сообщает ТАСС.

По его словам, ходатайство о замене запрета действий на домашний арест было отклонено.

Ранее ФСИН заявила, что Васильева неоднократныо опоздывала домой на несколько минут и из-за нарушения условий «запрета определенных действий» направила в суд ходатайство о её аресте. Позже ходатайство было отозвано.

Васильевой вменяется подстрекательство к нарушению санитарных правил из-за выхода на акцию протеста 23 января. В конце февраля Мосгорсуд смягчил ей меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.