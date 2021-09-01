Адвокат: суд отказался ужесточить меру пресечения главе «Альянса врачей» Васильевой
Адвокат Дмитрий Джулай, представляющий интересы главы профсоюза «Альянс врачей» (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасии Васильевой, заявил, что Преображенский суд Москвы отказался отправить её под домашний арест, сообщает ТАСС.
По его словам, ходатайство о замене запрета действий на домашний арест было отклонено.
Ранее ФСИН заявила, что Васильева неоднократныо опоздывала домой на несколько минут и из-за нарушения условий «запрета определенных действий» направила в суд ходатайство о её аресте. Позже ходатайство было отозвано.
Васильевой вменяется подстрекательство к нарушению санитарных правил из-за выхода на акцию протеста 23 января. В конце февраля Мосгорсуд смягчил ей меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 368 / сут.
Умерли
184 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 325 / сут.
- Страны ОПЕК+ согласились сохранять плановое наращивание добычи нефти
- СМИ: в Нигерии бандиты похитили из школы более 100 учеников
- Собянин назвал Москву крупнейшим бюджетным донором РФ
- СМИ: лидер талибов возглавит правительство Афганистана
- Путин назначил нового посла в Уганде
- Киркоров решил обжаловать запрет на въезд в Литву в ЕСПЧ
- Врио начальника ИВС Истры признал вину по делу о побеге заключённых
- Адвокат: суд отказался ужесточить меру пресечения главе «Альянса врачей» Васильевой
- «Ещё один шаг к Богу»: Лукашенко рассказал о дне рождения и картине с автоматом
- СМИ: талибы захватили шесть аванпостов в провинции Панджшер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru