Адвокат: Сафронову вменяют передачу секретных данных чешским спецслужбам
В ФСБ считают, что советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, подозреваемый в госизмене, передавал секретные данны спецслужбам Чехии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Сафронова Ивана Павлова.
Адвокат заявил, что, по данным следствия, вербовка Сафронова чешской спецслужбой произошла в 2012 году, а в 2017 году он, получил задание и выполнил его, передав секретную информацию. По информации защиты, сведения касались поставок оружия в африканские и ближневосточные страны.
Следователи считают, что это задание курировалось со стороны США, которые и стали конечными получателями информации.
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