Адвокат: Сафронову вменяют передачу секретных данных чешским спецслужбам

В ФСБ считают, что советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, подозреваемый в госизмене, передавал секретные данны спецслужбам Чехии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Сафронова Ивана Павлова.

Адвокат заявил, что, по данным следствия, вербовка Сафронова чешской спецслужбой произошла в 2012 году, а в 2017 году он, получил задание и выполнил его, передав секретную информацию. По информации защиты, сведения касались поставок оружия в африканские и ближневосточные страны.

Следователи считают, что это задание курировалось со стороны США, которые и стали конечными получателями информации.





