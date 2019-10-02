Адвокат раскрыла суть обвинений командиру SSJ-100, сгоревшего в Шереметьеве

Следователи по уголовном делу об аварии самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве ставят в вину командиру экипажа Денису Евдокимову нарушение при посадке. Об этом рассказала ТАСС одна из адвокатов лётчика Наталья Митусова. По её словам, речь идёт о неверном движении ручкой управления лайнера при приземлении. Сегодня пилоту предъявлено официальное обвинение.

Как уточнила защитник, в ходе следствия подтвердилось, что в самолёт ударила молния, и машина оказалась в аварийном режиме ручного управления. Адвокаты настаивают, что ручка управления выдавала неправильную реакцию на управляющие команды пилота.