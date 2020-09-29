Адвокат оценила шансы историка Дмитриева на смягчение наказания

Адвокат рассказала в эфире НСН, что могло повлиять на резкое ужесточение приговора главе карельского «Мемориала», обвиненного в педофилии.

Верховный суд Карелии ужесточил приговор городского суда Петрозаводска по делу главы регионального отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева, обвинённого в педофилии. Срок лишения свободы ему увеличен с 3,5 лет до 13 лет. Обвинительная часть приговора отправлена на новое рассмотрение.

Адвокат Людмила Айвар рассказала в эфире НСН, с чем может быть связано резкое ужесточение приговора Дмитриеву.

«Вышестоящая инстанция имеет все законные основания пересмотреть приговор, как в сторону ужесточения, так и смягчения. По всей вероятности, суд усмотрел, что изначальный приговор не отвечал условиям разумности и справедливости. Сложно такой приговор будет обжаловать, шансов на отмену или пересмотр приговора немного», - сказала адвокат.

Главе карельского «Мемориала» дали реальный срок

По ее словам, теперь Дмитриева отправят в колонию, где для него из-за самой статьи могут наступить «негативные неправовые последствия».

Ранее ряд телеграм-каналов разместили порнографические фото несовершеннолетней падчерицы Дмитриева, из-за которых он попал под суд.

«Думаю, что это вряд ли повлияло на ужесточение приговора. Уголовное дело рассматривается по тем доказательствам, которые были представлены в суде первой инстанции. Эти фото могут повлиять только на общественное мнение», - подчеркнула Айвар.

Юрий Дмитриев — историк-любитель, участник экспедиций, открывших места массовых расстрелов в Карелии. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют за работу по восстановлению памяти о жертвах репрессий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПедофилияСуд
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