Адвокат оценила шансы историка Дмитриева на смягчение наказания

Верховный суд Карелии ужесточил приговор городского суда Петрозаводска по делу главы регионального отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева, обвинённого в педофилии. Срок лишения свободы ему увеличен с 3,5 лет до 13 лет. Обвинительная часть приговора отправлена на новое рассмотрение.

Адвокат Людмила Айвар рассказала в эфире НСН, с чем может быть связано резкое ужесточение приговора Дмитриеву.

«Вышестоящая инстанция имеет все законные основания пересмотреть приговор, как в сторону ужесточения, так и смягчения. По всей вероятности, суд усмотрел, что изначальный приговор не отвечал условиям разумности и справедливости. Сложно такой приговор будет обжаловать, шансов на отмену или пересмотр приговора немного», - сказала адвокат.