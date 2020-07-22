Главе карельского «Мемориала» дали реальный срок

Главу карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева приговорили к трем с половиной годам колонии строгого режима. Такой вердикт вынес Петрозаводский городской суд. Дмитриев признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении приемной дочери. В то же время обвинения в развратных действиях, незаконном хранении оружия и изготовлении детского порно с правозащитника сняты. Обвинение требовало приговорить его к 15 годам лишения свободы. Защита настаивала на полном оправдании.

Нынешний приговор главе карельского «Мемориала» - уже второй в рамках одной и той же истории. В апреле 2018 года суд оправдал Дмитриева по делу об изготовлении детского порно, но признал виновным в незаконном хранении детали к огнестрельному оружию. По этому обвинению правозащитник получил два с половиной года ограничения свободы, однако Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр. На этот раз Дмитриева обвинили в надругательстве над приемной дочерью. Своей вины ни по одному из пунктов Дмитриев не признал.

Дело против Дмитриева изобилует обстоятельствами, вызывающими неудобные вопросы как к органам следствия, так теперь и к суду. К примеру, исследование фотоматериалов показало, что снимки не являются порнографическими. А экспертизу, проведенную в ходе расследования, президент Национального института сексологии Лев Щеглов назвал в суде «почти юмористическим документом». Сторона защиты говорила, что мужчина вел дневник здоровья и делал снимки для отслеживания физического состояния дочери, у которой был недобор веса и другие проблемы.

Позже в деле появились показания девочки, которая говорила, что в возрасте восьми лет мужчина несколько раз дотрагивался до ее трусиков. Сам правозащитник пояснял, что проверял, сухое ли у нее белье, в силу особенностей ее заболевания. Между тем, как отмечает «Лента.ру», изучавшие тексты допросов потерпевшей лингвисты из Института русского языка РАН пришли к выводу о давлении на нее со стороны следователя.

Юрий Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии 1930-40-х годов, был первооткрывателем и исследователем массовых захоронений в Сандармохе. За него неоднократно вступались правозащитники и общественные деятели, выражавшие опасение, что с историком хотят расправиться, чтобы заглушить память о репрессиях.