Главе карельского «Мемориала» дали реальный срок
Суд оправдал историка и правозащитника Юрия Дмитриева по трем статьям из четырех, но приговорил к реальному сроку.
Главу карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева приговорили к трем с половиной годам колонии строгого режима. Такой вердикт вынес Петрозаводский городской суд. Дмитриев признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении приемной дочери. В то же время обвинения в развратных действиях, незаконном хранении оружия и изготовлении детского порно с правозащитника сняты. Обвинение требовало приговорить его к 15 годам лишения свободы. Защита настаивала на полном оправдании.
Нынешний приговор главе карельского «Мемориала» - уже второй в рамках одной и той же истории. В апреле 2018 года суд оправдал Дмитриева по делу об изготовлении детского порно, но признал виновным в незаконном хранении детали к огнестрельному оружию. По этому обвинению правозащитник получил два с половиной года ограничения свободы, однако Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр. На этот раз Дмитриева обвинили в надругательстве над приемной дочерью. Своей вины ни по одному из пунктов Дмитриев не признал.
Дело против Дмитриева изобилует обстоятельствами, вызывающими неудобные вопросы как к органам следствия, так теперь и к суду. К примеру, исследование фотоматериалов показало, что снимки не являются порнографическими. А экспертизу, проведенную в ходе расследования, президент Национального института сексологии Лев Щеглов назвал в суде «почти юмористическим документом». Сторона защиты говорила, что мужчина вел дневник здоровья и делал снимки для отслеживания физического состояния дочери, у которой был недобор веса и другие проблемы.
Позже в деле появились показания девочки, которая говорила, что в возрасте восьми лет мужчина несколько раз дотрагивался до ее трусиков. Сам правозащитник пояснял, что проверял, сухое ли у нее белье, в силу особенностей ее заболевания. Между тем, как отмечает «Лента.ру», изучавшие тексты допросов потерпевшей лингвисты из Института русского языка РАН пришли к выводу о давлении на нее со стороны следователя.
Юрий Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии 1930-40-х годов, был первооткрывателем и исследователем массовых захоронений в Сандармохе. За него неоднократно вступались правозащитники и общественные деятели, выражавшие опасение, что с историком хотят расправиться, чтобы заглушить память о репрессиях.
Так, две недели назад режиссер, член Совета при президенте по правам человека Александр Сокуров предложил художественно и документально осмыслить жизнь обвинителей, участвующих в деле Дмитриева. У самого Сокурова, по его признанию, «не хватит возможностей создать какое-то художественное произведение, чтобы понять, как это возможно». Однако режиссер указал на необходимость «очень внимательно смотреть за людьми, которые день за днем осуществляют оперативную работу, чтобы потом осмыслить, как такое может быть, что это вернулось, как будто не было усилий Солженицына».
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