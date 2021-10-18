Адвокат: осужденную за шпионаж Цуркан отправили в колонию

Адвокат Анна Ставицкая, представлявшая в суде интересы бывшего члена правления компании «Интер РАО», уроженки Молдавии Карины Цуркан, заявила, что её подзащитную отправили в колонию, сообщает РИА Новости.

По её словам, осуждённую за шпионаж женщину этапировали в ИК-6 Алтайского края.

Ранее Мосгорсуд признал Цуркан виновной в шпионаже в пользу Молдавии и приговорил к 15 годам колонии общего режима.

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ТюрьмаУголовное ДелоШпионажАдвокат
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