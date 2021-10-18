Адвокат: осужденную за шпионаж Цуркан отправили в колонию
18 октября 202118:03
Адвокат Анна Ставицкая, представлявшая в суде интересы бывшего члена правления компании «Интер РАО», уроженки Молдавии Карины Цуркан, заявила, что её подзащитную отправили в колонию, сообщает РИА Новости.
По её словам, осуждённую за шпионаж женщину этапировали в ИК-6 Алтайского края.
Ранее Мосгорсуд признал Цуркан виновной в шпионаже в пользу Молдавии и приговорил к 15 годам колонии общего режима.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 325 / сут.
Умерли
224 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+16 431 / сут.
- В РАН заявили о намерении изучить причины резкого роста смертности от COVID-19
- Власти Чувашии продлили школьные каникулы из-за ситуации с COVID-19
- Детям до 14 лет разрешат создавать аккаунты на портале «Госуслуги»
- Адвокат: осужденную за шпионаж Цуркан отправили в колонию
- Путин дал несколько важных поручений по Дальнему Востоку
- Первый осенний снег замечен в Москве и области
- Путин поздравил российских киберспортсменов с победой на чемпионате мира
- ФСИН назвала размер ущерба от беспорядков в колонии во Владикавказе
- Запрещённые ножи и мобильные телефоны нашли в ИК-1 в Северной Осетии
- Власти Омской области объявили о вводе QR-кодов
18 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru