Адвокат опроверг смерть экс-бойфренда Волочковой в СИЗО

«Комсомольская правда» пишет, что жена Сергея разговаривала со следователем и тот заявил, что Кузнецов жив и здоров.

Ранее СМИ сообщили, что Кузнецова нашли мертвым в камере в СИЗО «Матросская тишина» в Москве.

Волочкова и Кузнецов познакомились на ТВ-шоу «Давай поженимся» в 2021 году. После отдыха на Мальдивах балерина бросила мужчину, который в 2022 году женился на новой возлюбленной.

В мае 2023 года Кузнецова арестовали. По версии следствия, 46-летний мужчина причинил тяжкий вред здоровью своей 28-летней супруги, сообщает RT.

