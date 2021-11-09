Сафронова вернули из карцера в камеру СИЗО «Лефортово»
Журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова вернули из карцера следственного изолятора «Лефортово» в камеру. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат арестованного Дмитрий Катчев. Он рассказал, что его подзащитный чувствует себя неплохо, жалоб у него нет.
Сафронова оправили в карцер на прошлой неделе за то, что он вместе со своим соседом по камере настроил телеантенну с целью лучшего приёма сигнала. Для этого он приклеил провод антенны к стене ленточками от упаковки колбасы. Об этом проинформировала Общественная наблюдательная комиссия Москвы. Ранее адвокат сообщил, что Сафронову запретили получать в СИЗО письма и отправлять корреспонденцию из изолятора, к нему также не поступают газеты.
Бывший корреспондент газет «Коммерсант» и «Ведомости», действующий советник главы Роскосмоса был задержан и арестован 7 июля прошлого года по делу о государственной измене. Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Сам он вину полность отрицает.
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