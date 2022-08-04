Адвокат: экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова признала свою вину

Бывшая заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова признает свою вину в хищениях и просит суд изменить ей меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Об этом сообщил РИА Новости ее адвокат Вячеслав Жуковский.

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«Моя подзащитная дала признательные показания, написала явку с повинной, выразила готовность возместить ущерб», - заявил он.

Ранее сообщалось, что Ракова обвиняется в мошенничестве на проекте «Учитель года».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХищенияАдвокатМошенничествоСуд
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