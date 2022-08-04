Адвокат: экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова признала свою вину
4 августа 202215:46
Бывшая заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова признает свою вину в хищениях и просит суд изменить ей меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Об этом сообщил РИА Новости ее адвокат Вячеслав Жуковский.
«Моя подзащитная дала признательные показания, написала явку с повинной, выразила готовность возместить ущерб», - заявил он.
Ранее сообщалось, что Ракова обвиняется в мошенничестве на проекте «Учитель года».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+17 126 / сут.
Умерли
383 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+9 752 / сут.
- Адвокат: экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова признала свою вину
- Прокурор требует 9,5 лет колонии для баскетболистки из США
- Мишустин: ещё 50 млрд рублей выделено на строительство платной автодороги Москва-Казань
- Эксперт посоветовал на фоне кризиса не запасаться товарами и инвестировать в образование
- Путин обсудил с Совбезом обострение конфликта в Карабахе
- В Кремле заявили, что переворот на Украине был «настоящей угрозой миропорядку»
- Песков заявил, что «Газпрому» нужна документация для получения турбины для «Северного потока»
- Песков: Россия призывает стороны конфликта в Карабахе к сдержанности
- СМИ: Журналисту Савику Шустеру запретили въезд на Украину
- МВД объявило в розыск депутата Пирогову после возбуждения дела о фейках об армии
4 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru