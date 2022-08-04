Адвокат: экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова признала свою вину

Следствие рассматривает три версии причин пожара на складе Ozon в Истре Полковник полиции задержан в Москве при получении взятки в 5 млн рублей Число посетителей «Московского долголетия» превысит 500 тысяч за год Пятый сезон проекта «Музыка на крыше» стартует на ВДНХ Питьевую воду из-за жары раздают на 8 станциях метро Москвы