Адвокат: Ефремов сегодня признает вину

Сегодня в суде по делу Ефремова пройдут прения сторон. В ходе них прокурор должен будет запросить наказание для актера.

Ефремов является фигурантом дела о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови актера обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

