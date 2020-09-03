Адвокат: Ефремов сегодня признает вину

Актер Михаил Ефремов сегодня признает свою вину в смертельном ДТП, пообещал журналистам его адвокат Эльман Пашаев.

При этом защитник актера у входа в здание Пресненского суд не стал раскрывать подробностей.

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Сегодня в суде по делу Ефремова пройдут прения сторон. В ходе них прокурор должен будет запросить наказание для актера.

Ефремов является фигурантом дела о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови актера обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил Ефремов
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