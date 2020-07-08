Адвокат: Две экспертизы подтвердили секретность данных в деле Сафронова

По словам Павлова, ФСБ приобщила эти два заключения экспертов к уголовному делу. Он добавил, что одно заключение датировано сентябрем прошлого года, второе - маем текущего года.

Павлов подчеркнул, что защите не предоставили эти документы для ознакомления, они значатся в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Сафронова задержали утром 7 июля по подозрению в госзимене. Контрразведка считает, что он в 2017 году передал сведения, составляющие гостайну, спецслужбам Чехии. Сафронов вину не признаёт.

