Адвокат: Две экспертизы подтвердили секретность данных в деле Сафронова
Адвокат Иван Павлов, защищающий Ивана Сафронова, заявил, что две экспертизы подтвердили секретность данных, в передаче которых обвиняют журналиста. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Павлова, ФСБ приобщила эти два заключения экспертов к уголовному делу. Он добавил, что одно заключение датировано сентябрем прошлого года, второе - маем текущего года.
Павлов подчеркнул, что защите не предоставили эти документы для ознакомления, они значатся в постановлении о возбуждении уголовного дела.
Сафронова задержали утром 7 июля по подозрению в госзимене. Контрразведка считает, что он в 2017 году передал сведения, составляющие гостайну, спецслужбам Чехии. Сафронов вину не признаёт.
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