Адвокат: Две экспертизы подтвердили секретность данных в деле Сафронова

Адвокат Иван Павлов, защищающий Ивана Сафронова, заявил, что две экспертизы подтвердили секретность данных, в передаче которых обвиняют журналиста. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Союза адвокатов России назвал обвинение Сафронову «неконкретными страшилками»

По словам Павлова, ФСБ приобщила эти два заключения экспертов к уголовному делу. Он добавил, что одно заключение датировано сентябрем прошлого года, второе - маем текущего года.

Павлов подчеркнул, что защите не предоставили эти документы для ознакомления, они значатся в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Сафронова задержали утром 7 июля по подозрению в госзимене. Контрразведка считает, что он в 2017 году передал сведения, составляющие гостайну, спецслужбам Чехии. Сафронов вину не признаёт.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Уголовное ДелоИван Сафронов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры