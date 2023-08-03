Несовершеннолетний чемпион России по бенди умер от укуса клеща

Укус клеща стал причиной смерти 17-летнего бенди-игрока клуба «Кузбасс» Евгения Хвалько-младшего. Об этом сообщает Telegram-канал команды.

Евгений - сын известного хоккейного тренера Евгений Хвалько.

«Парень обладавший огромным талантом и подавший большие надежды. Ему было всего 17 лет», ­– говорится в сообщении.

Укус вызвал осложнения, вызванные клещевым энцефалитом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:КлещиСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры