Несовершеннолетний чемпион России по бенди умер от укуса клеща
3 августа 202317:33
Укус клеща стал причиной смерти 17-летнего бенди-игрока клуба «Кузбасс» Евгения Хвалько-младшего. Об этом сообщает Telegram-канал команды.
Евгений - сын известного хоккейного тренера Евгений Хвалько.
«Парень обладавший огромным талантом и подавший большие надежды. Ему было всего 17 лет», – говорится в сообщении.
Укус вызвал осложнения, вызванные клещевым энцефалитом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru