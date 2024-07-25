Адвокат: Автозак с экс-министром Абызовым попал в ДТП
Автозак, в котором бывшего министра Михаила Абызова везли из Мосгорсуда в СИЗО "Лефортово", попал в ДТП. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал адвокат экс-чиновника Александр Аснис.
По словам юриста, в результате инцидента, который произошёл 23 июля, Абызов получил травмы спины и головы - он был доставлен в больницу, где провели КТ и МРТ.
«Всю ночь его обследовали... после он был доставлен в СИЗО... Нам не предоставили сведения о том, какие он получил повреждения, но он ударился головой и спиной», - заключил Аснис.
Ранее Преображенский районный суд Москвы признал Абызова виновным в создании преступного сообщества и отмывании денег, и приговорил его к 12 годам колонии, сообщает 360.ru.
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