Адвокат: Автозак с экс-министром Абызовым попал в ДТП

Автозак, в котором бывшего министра Михаила Абызова везли из Мосгорсуда в СИЗО "Лефортово", попал в ДТП. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал адвокат экс-чиновника Александр Аснис.

Двух фигурантов дела бывшего министра Абызова объявили в розыск

По словам юриста, в результате инцидента, который произошёл 23 июля, Абызов получил травмы спины и головы - он был доставлен в больницу, где провели КТ и МРТ.

«Всю ночь его обследовали... после он был доставлен в СИЗО... Нам не предоставили сведения о том, какие он получил повреждения, но он ударился головой и спиной», - заключил Аснис.

Ранее Преображенский районный суд Москвы признал Абызова виновным в создании преступного сообщества и отмывании денег, и приговорил его к 12 годам колонии, сообщает 360.ru.

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ФОТО: Владимир Песня//РИА Новости
ТЕГИ:Дтп В МосквеДТПСИЗОМихаил Абызов

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