Администратора Telegram-канала задержали по подозрению в вымогательстве в Подмосковье
Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в вымогательстве администратора Telegram-канала в Подмосковье. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Полицейскими установлено, что был создан ресурс для размещения сведений о финансово-кредитных организациях, якобы выводящих деньги через нелегальные интернет-казино. Злоумышленники потребовали от руководства одной из компаний ежемесячно перечислять по 0,5 биткоина в обмен на нераспространение дискредитирующих данных.
Всего компания перечислила вымогателям свыше 16 млн рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали одного из подозреваемых. В результате обыска оперативники изъяли компьютерную технику и телефоны и нашли список организаций, у которых злоумышленники требовали денежные средства.
Ранее был задержан замгубернатора Ростовской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru