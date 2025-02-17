Администратора Telegram-канала задержали по подозрению в вымогательстве в Подмосковье

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Полицейскими установлено, что был создан ресурс для размещения сведений о финансово-кредитных организациях, якобы выводящих деньги через нелегальные интернет-казино. Злоумышленники потребовали от руководства одной из компаний ежемесячно перечислять по 0,5 биткоина в обмен на нераспространение дискредитирующих данных.

Всего компания перечислила вымогателям свыше 16 млн рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали одного из подозреваемых. В результате обыска оперативники изъяли компьютерную технику и телефоны и нашли список организаций, у которых злоумышленники требовали денежные средства.

Ранее был задержан замгубернатора Ростовской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

