В Ростовской области задержан замгубернатора Рачаловский

Заместителя губернатора Ростовской области - министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского задержали. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

«Рачаловский задержан», — рассказал собеседник агентства.

Ранее против замгубернатора - министра финансов области Лилии Федотовой возбудили уголовное дело о превышении полномочий. По данным правоохранителей, в 2020 году чиновница при наличии свободных остатков средств в бюджете необоснованно привлекла для нужд региона кредиты в банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам более 6%. Ущерб бюджету области составил 1,9 млрд. Суд арестовал Федотову на два месяца.

Кроме того, замгубернатора — министра транспорта региона Виталия Кушнарева заподозрили во взятке и хранении оружия, чиновник был арестован, напоминает 360.ru.

