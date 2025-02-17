В Ростовской области задержан замгубернатора Рачаловский
Заместителя губернатора Ростовской области - министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского задержали. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.
«Рачаловский задержан», — рассказал собеседник агентства.
Ранее против замгубернатора - министра финансов области Лилии Федотовой возбудили уголовное дело о превышении полномочий. По данным правоохранителей, в 2020 году чиновница при наличии свободных остатков средств в бюджете необоснованно привлекла для нужд региона кредиты в банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам более 6%. Ущерб бюджету области составил 1,9 млрд. Суд арестовал Федотову на два месяца.
Кроме того, замгубернатора — министра транспорта региона Виталия Кушнарева заподозрили во взятке и хранении оружия, чиновник был арестован, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госсекретарь США Марко Рубио прибыл на переговоры по Украине
- Против замгубернатора Ростовской области завели дело о превышении полномочий
- Правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд
- Илон Маск пошутил, что в США живет много вампиров
- Саудовская Аравия согласилась стать посредником в переговорах по Украине
- В Ростовской области задержан замгубернатора Рачаловский
- Депутат Гусев предложил называть хостелы ночлежками
- МЧС: Два матроса пропали с танкера на Камчатке
- На Рязанском проспекте в Москве столкнулись несколько машин
- Медведев стал шестой ракеткой мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru