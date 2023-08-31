Администратора Telegram-канала «Moscow Calling» задержали за фейку об армии
Столичные правоохраненительные органы задержали администратора Telegram-канала «Moscow Calling» Андрея Куршина. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Сообщается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту публикации фейков о российской армии.
Куршин занимает должность инженера на НПО «РИФ», разрабатывающем и выпускающем изделия микроэлектроники. У него есть вторая форма допуска, позволяющая работать с совершенно секретными данными.
В ближайшее время в отношении Куршина будет избрана мера пресечения.
Ранее суд приговорил петербургскую активистку Ольгу Смирнову к шести годам колонии общего режима за распространение фейков о российской армии. Также ей запрещено работать в сфере, связанной с размещением публикаций в Интернете, на три года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru