Администратора Telegram-канала «Moscow Calling» задержали за фейку об армии

Столичные правоохраненительные органы задержали администратора Telegram-канала «Moscow Calling» Андрея Куршина. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

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Сообщается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту публикации фейков о российской армии.

Куршин занимает должность инженера на НПО «РИФ», разрабатывающем и выпускающем изделия микроэлектроники. У него есть вторая форма допуска, позволяющая работать с совершенно секретными данными.

В ближайшее время в отношении Куршина будет избрана мера пресечения.

Ранее суд приговорил петербургскую активистку Ольгу Смирнову к шести годам колонии общего режима за распространение фейков о российской армии. Также ей запрещено работать в сфере, связанной с размещением публикаций в Интернете, на три года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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