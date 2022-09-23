73 человека погибли в результате крушения лодки у берегов Сирии

Сирийские и российские военные продолжают поисково-спасательную операцию у средиземноморского побережья Тартуса, где затонуло судно с нелегальными мигрантами из Ливана, сообщает ТАСС.

«Число погибших достигло на данный момент 73, живыми из воды были вытащены 22 человека», - заявил глава сирийского Минздрава Хасан аль-Габаш.

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По его словам, всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Тартуса.

По предварительным данным, переселенцы на деревянном баркасе пытались доплыть до берегов Греции, однако ветхое судно опрокинулось во время шторма. Предполагается, что на нем могли находиться от 120 до 150 человек.

Ранее лодка с мигрантами затонула в Эгейском море, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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