Пожарные Калифорнии пытаются предотвратить взрыв резервуара с опасным химикатом

По его словам, температура внутри ёмкости поднялась до опасного уровня в 32–37 градусов, что свидетельствует о приближающейся детонации.

Кови отметил, что ситуация находится на грани и может стать одним из самых серьёзных химических инцидентов в истории штата. Он также предупредил, что в случае разгерметизации существует высокая вероятность образования «огненного шара» и последующего взрыва всех резервуаров на предприятии.

ЧП началось в минувший в четверг, когда из-за перегрева метилметакрилата в резервуаре произошел скачок давления, после чего емкость начала выбрасывать в атмосферу токсичные пары. Накануне Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Ориндж. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», более 50 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.