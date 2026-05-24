Пожарные Калифорнии пытаются предотвратить взрыв резервуара с опасным химикатом
Глава пожарной службы округа Ориндж в Калифорнии Крейг Кови заявил, что пожарные продолжают работать над охлаждением повреждённого резервуара с 7 тысячами галлонов метилметакрилата на аэрокосмическом предприятии GKN Aerospace в Гарден-Гроув, чтобы не допустить взрыва и других тяжёлых последствий.
По его словам, температура внутри ёмкости поднялась до опасного уровня в 32–37 градусов, что свидетельствует о приближающейся детонации.
Кови отметил, что ситуация находится на грани и может стать одним из самых серьёзных химических инцидентов в истории штата. Он также предупредил, что в случае разгерметизации существует высокая вероятность образования «огненного шара» и последующего взрыва всех резервуаров на предприятии.
ЧП началось в минувший в четверг, когда из-за перегрева метилметакрилата в резервуаре произошел скачок давления, после чего емкость начала выбрасывать в атмосферу токсичные пары. Накануне Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Ориндж. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», более 50 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
