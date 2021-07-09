43 человека погибли при пожаре на заводе в Бангладеш
Число жертв при пожаре на заводе по производству сока в Бангладеш возросло до 43, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на полицию.
Происшествие случилось 8 июля в городе Нараянгандж в семиэтажном здании. По данным агентства United News of Bangladesh, причиной возгорания могли стать сварочные работы. Пожар до сих пор не потушен.
Как заявил один из сотрудников завода, часть людей пострадали при попытке выпрыгнуть из окон верхних этажей. На заводе работали около 7-8 тысяч человек, поэтому количество пострадавших и погибших еще может возрасти.
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