32-летний турист сорвался с 30-метровой скалы на Кубани

Молодой мужчина сорвался вниз со смотровой площадки хребта Малый Бамбак в Краснодарском крае. Пострадавшего госпитализировали в Сочи на вертолете МЧС, сообщает РИА Новости.

Упав с 30-метровой высоты, мужчина получил повреждения различной степени тяжести. Туристу была оказана доврачебная помощь, на борту его сопровождал медик.

По предварительным данным, мужчина получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом левого предплечья и ушиб правой голени.

Ранее сообщалось, что 35-летний турист из Москвы погиб в ходе шторма на Черном море.

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