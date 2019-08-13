32-летний турист сорвался с 30-метровой скалы на Кубани
Молодой мужчина сорвался вниз со смотровой площадки хребта Малый Бамбак в Краснодарском крае. Пострадавшего госпитализировали в Сочи на вертолете МЧС, сообщает РИА Новости.
Упав с 30-метровой высоты, мужчина получил повреждения различной степени тяжести. Туристу была оказана доврачебная помощь, на борту его сопровождал медик.
По предварительным данным, мужчина получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом левого предплечья и ушиб правой голени.
Ранее сообщалось, что 35-летний турист из Москвы погиб в ходе шторма на Черном море.
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