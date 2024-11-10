31 полицейский пострадал на протестах в Валенсии

При масштабных протестах в испанской Валенсии пострадал 31 полицейский. Накануне на улицы города вышли десятки тысяч людей — антиправительственные демонстрации начались после разрушительного наводнения, жертвами которого стали более 220 человек, передает EITB.

По данным агентства, марш прошел мирно и без происшествий. Однако уже после него группа агрессивных протестующих напала на офицеров, направлявшихся в сторону Женералитата.