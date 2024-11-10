31 полицейский пострадал на протестах в Валенсии
При масштабных протестах в испанской Валенсии пострадал 31 полицейский. Накануне на улицы города вышли десятки тысяч людей — антиправительственные демонстрации начались после разрушительного наводнения, жертвами которого стали более 220 человек, передает EITB.
По данным агентства, марш прошел мирно и без происшествий. Однако уже после него группа агрессивных протестующих напала на офицеров, направлявшихся в сторону Женералитата.
Правоохранители задержали четверых участников этого нападения. Двоих позднее арестовали за нарушение общественного порядка, еще двое были арестованы за нападение на полицию.
Наводнения на юге и востоке Испании начались 30 октября. Сильнее всего удар стихии затронул Валенсию и ее окрестности. Мощные потоки воды и грязи здесь сносили мосты и увлекали за собой целые дома.
Национальная метеорологическая служба Испании начиная с 25 октября давала штормовые предупреждения. После этого некоторые муниципалитеты и местные органы власти объявили тревогу — намного раньше, чем это сделало региональное правительство, как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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