Число погибших при наводнении в Испании увеличилось до 223 человек

Наводнение в Валенсии унесло жизни 223 человек, из которых 215 погибли в самой Валенсии. Об этом сообщил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте.

По его словам, семь человек погибли в Кастилии-Ла-Манче, один — в Андалусии. 78 человек числятся пропавшими без вести, 48 тел пока не опознаны. По данным Reuters, на 4 ноября число жертв составило 217 человек, а пропавших было более 200.