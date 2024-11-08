Число погибших при наводнении в Испании увеличилось до 223 человек

Наводнение в Валенсии унесло жизни 223 человек, из которых 215 погибли в самой Валенсии. Об этом сообщил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте.

По его словам, семь человек погибли в Кастилии-Ла-Манче, один — в Андалусии. 78 человек числятся пропавшими без вести, 48 тел пока не опознаны. По данным Reuters, на 4 ноября число жертв составило 217 человек, а пропавших было более 200.

Короля Испании забросали грязью в пострадавшей от наводнения Валенсии

В спасательных операциях участвуют около 5 тыс. солдат и столько же сотрудников полиции и национальной гвардии. Во время визита короля Филиппа VI и королевы Летисии в пострадавшие районы, местные жители выразили протест, забросав их грязью и обвиняя власти в бездействии.

Наводнения, вызванные метеорологическим явлением DANA, начались в конце октября на юге и востоке страны, наиболее сильно затронув Валенсию и ее окрестности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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