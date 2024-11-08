Число погибших при наводнении в Испании увеличилось до 223 человек
Наводнение в Валенсии унесло жизни 223 человек, из которых 215 погибли в самой Валенсии. Об этом сообщил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте.
По его словам, семь человек погибли в Кастилии-Ла-Манче, один — в Андалусии. 78 человек числятся пропавшими без вести, 48 тел пока не опознаны. По данным Reuters, на 4 ноября число жертв составило 217 человек, а пропавших было более 200.
В спасательных операциях участвуют около 5 тыс. солдат и столько же сотрудников полиции и национальной гвардии. Во время визита короля Филиппа VI и королевы Летисии в пострадавшие районы, местные жители выразили протест, забросав их грязью и обвиняя власти в бездействии.
Наводнения, вызванные метеорологическим явлением DANA, начались в конце октября на юге и востоке страны, наиболее сильно затронув Валенсию и ее окрестности, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число погибших при наводнении в Испании увеличилось до 223 человек
- Цены на сливочное масло в России выросли на 1,4% за неделю
- Звезда фильма «Один дома» сыграет во втором сезоне сериала «Fallout»
- Кулеба заявил, что конфликт с Россией был неизбежен
- Средства ПВО России сбили украинский беспилотник в Белгородской области
- Российские военные спасли троих мирных жителей Курской области
- Лягушки Чернобыля научились противостоять радиации
- Больше половины жителей ФРГ поддержали уход Шольца
- Россия «депортировала» в Финляндию собак, самостоятельно перешедших границу
- Приостановлен сертификат эксплуатанта крупнейшей грузовой авиакомпании РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru