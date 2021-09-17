30 человек госпитализированы в Махачкале с признаками отравления

В Махачкале госпитализированы 30 человек с признаками острой кишечной инфекции, 20 из них дети. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике Дагестан. Пострадавшие были направлены в перепрофилированный инфекционный стационар ГБУ РД «Республиканский кожно-венерологический диспансер».