30 человек госпитализированы в Махачкале с признаками отравления

В Махачкале госпитализированы 30 человек с признаками острой кишечной инфекции, 20 из них дети. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике Дагестан. Пострадавшие были направлены в перепрофилированный инфекционный стационар ГБУ РД «Республиканский кожно-венерологический диспансер».

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Состояние всех пациентов преимущественно средней степени тяжести.

Уже начато расследование по этому инциденту. Специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан пытаются установить причину заражения.

Проводятся исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование заболевших и контактных и лиц, участвовавших в приготовлении пищи.

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:ДагестанРоспотребнадзор
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