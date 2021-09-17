30 человек госпитализированы в Махачкале с признаками отравления
В Махачкале госпитализированы 30 человек с признаками острой кишечной инфекции, 20 из них дети. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике Дагестан. Пострадавшие были направлены в перепрофилированный инфекционный стационар ГБУ РД «Республиканский кожно-венерологический диспансер».
Состояние всех пациентов преимущественно средней степени тяжести.
Уже начато расследование по этому инциденту. Специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан пытаются установить причину заражения.
Проводятся исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование заболевших и контактных и лиц, участвовавших в приготовлении пищи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru