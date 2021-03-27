18 человек погибли при обрушении жилого дома в Каире
Число погибших в результате обрушения жилого дома в столице Египта Каире возросло до восемнадцати человек, сообщает газета Al-Ahram.
Еще десятки людей пострадали. Спасатели продолжают поиск людей под завалами. В здании на первых трех этажах размещалась швейная фабрика и склад тканей. Всего в доме проживали более 100 человек, сообщает телеканала Sky News Arabia.
Как говорят очевидцы, за несколько дней до обрушения на доме появилась трещина. Власти поручили сформировать комиссию для обследования прилегающих зданий, чтобы определить, насколько они были затронуты обрушением.
Инцидент произошел утром в субботу на востоке египетской столицы. Пострадавшие при обрушении госпитализированы, идут поиски людей под завалами.
Причины происшествия не уточняются.
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