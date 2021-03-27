Три человека погибли при обрушении жилого здания в Каире
27 марта 202107:56
Три человека погибли, 23 пострадали при обрушении жилого десятиэтажного здания в Каире. Об этом пишет газета Al-Ahram.
По данным издания, инцидент произошел утром в субботу на востоке египетской столицы. Пострадавшие при обрушении госпитализированы, идут поиски людей под завалами.
Причины происшествия не уточняются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru