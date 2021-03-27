Три человека погибли, 23 пострадали при обрушении жилого десятиэтажного здания в Каире. Об этом пишет газета Al-Ahram.

По данным издания, инцидент произошел утром в субботу на востоке египетской столицы. Пострадавшие при обрушении госпитализированы, идут поиски людей под завалами.

Причины происшествия не уточняются.

