Три человека погибли при обрушении жилого здания в Каире

Три человека погибли, 23 пострадали при обрушении жилого десятиэтажного здания в Каире. Об этом пишет газета Al-Ahram.

По данным издания, инцидент произошел утром в субботу на востоке египетской столицы. Пострадавшие при обрушении госпитализированы, идут поиски людей под завалами.

Причины происшествия не уточняются.

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ФОТО: depositphotos.com
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