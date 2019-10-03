15-летний школьник сознался, почему убил одноклассницу

3 октября 201915:45

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки-подростка в подмосковной Балашихе. Им оказался её сверстник из параллельного класса школы, сообщает главк Следственного комитета по Московской области.

Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», девочка пропала в деревне Черное городского округа Балашиха два дня назад. Её нашли на территории заброшенной воинской части с проломленной головой.

Источники близкие к следствию рассказали о мотивах, толкнувших школьника на преступление. Как сообщает сайт KP.RU, на допросе он показал, что во время прогулки девочка оскорбила его отца, назвав наркоманом.

И раньше убивали. Психолог о расправе над школьницей в Подмосковье

После этого парень сильно толкнул знакомую, она упала и ударилась головой. Девочка ещё была жива, однако, вместо того чтобы вызвать скорую, подозреваемый добил её кирпичом по голове.

По предварительным данным, ребёнок жил в неполной семье, его воспитывала одна мать. Причём, отец на самом деле был замечен в употреблении наркотических средств. Погибшая школьница из благополучной семьи, отец девочки - адвокат Московской коллегии адвокатов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:УбийствоШкольникиБалашиха