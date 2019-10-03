15-летний школьник сознался, почему убил одноклассницу

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки-подростка в подмосковной Балашихе. Им оказался её сверстник из параллельного класса школы, сообщает главк Следственного комитета по Московской области.

Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», девочка пропала в деревне Черное городского округа Балашиха два дня назад. Её нашли на территории заброшенной воинской части с проломленной головой.

Источники близкие к следствию рассказали о мотивах, толкнувших школьника на преступление. Как сообщает сайт KP.RU, на допросе он показал, что во время прогулки девочка оскорбила его отца, назвав наркоманом.