14-летний подросток за рулем угнанного автомобиля стал виновником ДТП в Москве

На востоке Москвы произошло ДТП с участием автомобиля SsangYong, за рулем которого находился 14-летний подросток, сообщила столичная Госавтоинспекция. Авария произошла вблизи дома 59 на Сиреневом бульваре.

Согласно информации ГАИ, автомобиль SsangYong наехал на препятствие, после чего перевернулся. В результате аварии пострадала 14-летняя девочка-пассажир, которую с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

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По данным телеграм-канала Baza, в автомобиле находилось десять подростков в возрасте от 13 до 17 лет, в том числе четверо девушек и шестеро юношей. Некоторые из несовершеннолетних разбежались с места происшествия.

По предварительным данным, подростки угнали автомобиль у матери одного из них, который также находился в машине. Ранее они уже брали этот автомобиль для «развлечений», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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