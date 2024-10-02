14-летний подросток за рулем угнанного автомобиля стал виновником ДТП в Москве
На востоке Москвы произошло ДТП с участием автомобиля SsangYong, за рулем которого находился 14-летний подросток, сообщила столичная Госавтоинспекция. Авария произошла вблизи дома 59 на Сиреневом бульваре.
Согласно информации ГАИ, автомобиль SsangYong наехал на препятствие, после чего перевернулся. В результате аварии пострадала 14-летняя девочка-пассажир, которую с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
По данным телеграм-канала Baza, в автомобиле находилось десять подростков в возрасте от 13 до 17 лет, в том числе четверо девушек и шестеро юношей. Некоторые из несовершеннолетних разбежались с места происшествия.
По предварительным данным, подростки угнали автомобиль у матери одного из них, который также находился в машине. Ранее они уже брали этот автомобиль для «развлечений», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нидерланды расследуют кибератаку с утечкой данных полиции
- 14-летний подросток за рулем угнанного автомобиля стал виновником ДТП в Москве
- Путин назначил Артема Жогу полпредом в Уральском округе
- Трамп ведет переговоры по урегулированию конфликтов на Украине и в Иране
- Байден выступил против ударов Израиля по иранским ядерным объектам
- Любовь Успенская сообщила о пропаже дочери
- Украина получит $1 млрд от USAID на восстановление энергетики
- Зеленский провел кадровые перестановки в СВР Украины
- Эстония рассматривает возможность отправки военнослужащих на запад Украины
- Задержан подозреваемый в краже кенгурят из ярославского и калужского зоопарков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru