14-летний подросток за рулем угнанного автомобиля стал виновником ДТП в Москве

По данным телеграм-канала Baza, в автомобиле находилось десять подростков в возрасте от 13 до 17 лет, в том числе четверо девушек и шестеро юношей. Некоторые из несовершеннолетних разбежались с места происшествия.

По предварительным данным, подростки угнали автомобиль у матери одного из них, который также находился в машине. Ранее они уже брали этот автомобиль для «развлечений», передает «Радиоточка НСН».