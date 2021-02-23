СМИ: Жерара Депардье обвинили в сексуальном насилии

Актеру Жерару Депардье предъявили обвинения в насилии и агрессивных действиях сексуального характера, сообщает газета Le Parisien.

Парижская прокуратура обратилась в суд с просьбой расследовать обвинения, предъявленные Депардье еще в 2018 году. Тогда неназванная молодая актриса заявила о сексуальном насилии: якобы артист домогался ее и дважды изнасиловал во время «неформальной репетиции» в своем особняке.

В ходе проверок и допроса правоохранители не нашли оснований для предъявления обвинений Депардье. Однако девушка подала новый гражданский иск, и в октябре прошлого года следователи возобновили работу по этому делу.

Адвокат артиста Эрве Темим выразил сожаление в связи с обнародованием этих данных. Защитник отметил, что Депардье «полностью оспаривает факты, в которых его обвиняют».

В отношении актера пока не принято никаких мер, прокуратура Парижа продолжает расследование.

