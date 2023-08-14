112: взрыв прогремел в квартире на Ходынском бульваре в Москве
14 августа 202317:43
В квартире на Ходынском бульваре в Москве прогремел взрыв, пишет Telegram-канал 112.
По информации СМИ, от взрывной волны на тротуар посыпались осколки оконной рамы. Информация о пострадавших пока не поступала.
Официальных комментариев пока нет.
Ранее стало известно, что четыре человека пострадали при взрыве газа в Дербенте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru