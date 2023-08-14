112: взрыв прогремел в квартире на Ходынском бульваре в Москве

В квартире на Ходынском бульваре в Москве прогремел взрыв, пишет Telegram-канал 112.

ТАСС: Трое детей пострадали из-за взрыва неизвестного вещества в Саратовской области

По информации СМИ, от взрывной волны на тротуар посыпались осколки оконной рамы. Информация о пострадавших пока не поступала.

Официальных комментариев пока нет.

Ранее стало известно, что четыре человека пострадали при взрыве газа в Дербенте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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