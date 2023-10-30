112: Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Республике Саха

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под Тикси в Республике Саха, пишет Telegram-канал 112.

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По информации СМИ, в результате инцидента пострадали двое человек. Отмечается, что на борту вертолета находилось всего пять человек.

Накануне в Кировской области в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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