112: Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Республике Саха
30 октября 202308:26
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под Тикси в Республике Саха, пишет Telegram-канал 112.
По информации СМИ, в результате инцидента пострадали двое человек. Отмечается, что на борту вертолета находилось всего пять человек.
Накануне в Кировской области в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru