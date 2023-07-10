«112»: Умер пострадавший в потасовке с участием Понасенкова

Инцидент с Дибровым, Понасенковым и его приятелем юристом Рамисом Зариповым произошел 6 июня. Как сообщали СМИ, Дибров — генеральный директор юридической фирмы. Известно, что Зарипов толкнул оппонента, тот упал и ударился головой. После потасовки было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По данным «112», у 55-летнего Диброва диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, травматическое кровоизлияние, переломы костей свода и основания черепа, отек головного мозга. Пострадавший месяц находился в коме.

