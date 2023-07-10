«112»: Умер пострадавший в потасовке с участием Понасенкова
Пострадавший при потасовке с историком, публицистом Евгением Понасенковым (признан в РФ иноагентом) и его другом Олег Дибров скончался. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Инцидент с Дибровым, Понасенковым и его приятелем юристом Рамисом Зариповым произошел 6 июня. Как сообщали СМИ, Дибров — генеральный директор юридической фирмы. Известно, что Зарипов толкнул оппонента, тот упал и ударился головой. После потасовки было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По данным «112», у 55-летнего Диброва диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, травматическое кровоизлияние, переломы костей свода и основания черепа, отек головного мозга. Пострадавший месяц находился в коме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru