«112»: Умер пострадавший в потасовке с участием Понасенкова

Пострадавший при потасовке с историком, публицистом Евгением Понасенковым (признан в РФ иноагентом) и его другом Олег Дибров скончался. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

До 10 лет: Трунов рассказал, что грозит помощнику иноагента Понасенкова

Инцидент с Дибровым, Понасенковым и его приятелем юристом Рамисом Зариповым произошел 6 июня. Как сообщали СМИ, Дибров — генеральный директор юридической фирмы. Известно, что Зарипов толкнул оппонента, тот упал и ударился головой. После потасовки было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По данным «112», у 55-летнего Диброва диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, травматическое кровоизлияние, переломы костей свода и основания черепа, отек головного мозга. Пострадавший месяц находился в коме.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СмертьЕвгений Понасенков

Горячие новости

Все новости

партнеры