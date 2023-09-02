112: Автобус въехал в остановку с людьми в Нефтекамске

В Нефтекамске автобус врезался в остановку, на которой находились люди, пишет Telegram-канал 112.

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом на юго-западе Турции

Уточняется, что инцидент произошел на Трактовой улице. В результате ДТП, по информации СМИ, пострадали пять человек, из них двое детей. Пострадавших госпитализировали с различными травмами.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Ранее легковой автомобиль влетел в отбойник в Волгоградской области, в результате погибли дети 10 и 11 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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