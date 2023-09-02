112: Автобус въехал в остановку с людьми в Нефтекамске
2 сентября 202317:47
В Нефтекамске автобус врезался в остановку, на которой находились люди, пишет Telegram-канал 112.
Уточняется, что инцидент произошел на Трактовой улице. В результате ДТП, по информации СМИ, пострадали пять человек, из них двое детей. Пострадавших госпитализировали с различными травмами.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
Ранее легковой автомобиль влетел в отбойник в Волгоградской области, в результате погибли дети 10 и 11 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru