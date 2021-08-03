Фура сорвалась с ЦКАД в Подмосковье

Фура сорвалась с Центральной кольцевой дороги (ЦКАД) в Московской области, по предварительным данным, водитель погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД РФ по области.

Отмечается, что инцидент произошел в 15:05 на 165-ом километре ЦКАД.

«Фура Volvo съехала с дороги, опрокинулась в кювет. В результате ДТП водитель, по предварительной информации, погиб», — рассказали в пресс-службе главка МВД.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

