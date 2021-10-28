Адвокат Саакашвили: политику грозит опасность в тюремной больнице

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили грозит опасность в случае госпитализации в тюремную клинику, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление адвокат политика Ника Гварамия.

По его словам, в ней всего два психиатра, более 40 психически больных пациентов и нет санитаров. Кроме того, многие содержащиеся в тюремном медучреждении проходят лечение не по своей воле и склонны к агрессии. «Следовательно, они представляют опасность для Саакашвили», — отметил правозащитник.

По его данным, функцию санитаров в клинике выполняют сами заключенные.

Оппозиционная партия «Единое национальное движение» призвала международные правозащитные организайии оказать помощь для обеспечения права на жизнь и личную безопасность экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

