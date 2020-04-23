Зулусские танцы. Начнут ли Иран и США войну
Главный редактор журнала «Солдаты России» заявил НСН, что реальный конфликт не нужен ни Тегерану, ни Вашингтону.
Нанести удары по американским кораблям пригрозил командующий иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, если они будут угрожать безопасности Ирана, его торгового или военного флота в Персидском заливе.
Ранее Центральное командование ВМС США, заявили, что катера КСИР 15 апреля опасно маневрировали рядом с американскими кораблями в Персидском заливе и «подрезали» их на высокой скорости и близком расстоянии. Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожать иранские катера.
Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин заявил НСН, что реальный конфликт не нужен этим странам.
«Обе стороны обмениваются воинственными зулусскими танцами. Но очевидно, что у американцев намного больше наглости и даже стремления зацепить Иран. На фоне демонстрации американского бессилия перед эпидемией и количества жертв для них любая военная авантюра – это манна небесная, чтобы отвлечь нацию. Иран тоже способен ответить и напоминает ежа. Прямого военного противостояния и большой войны не нужно никому, но пограничных инцидентов исключать нельзя», - отметил эксперт.
Он указал, что несмотря на подавляющее превосходство американцев на море, иранцы тоже способны наносить чувствительные удары.
«Это в любом случае угроза. Они рассматривают друг друга как противника, и любое приближение такого корабля на определенную дистанцию нервирует экипаж. Особенно на дальность стрельбы. «Москитный» иранский флот способен причинить вред. Эти катера способны нести ракеты», - пояснил Шурыгин.
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в «медицинском терроризме». Так он охарактеризовал продолжение санкционного режима Вашингтона против Тегерана на фоне распространения коронавируса COVID-19.
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