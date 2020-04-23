Зулусские танцы. Начнут ли Иран и США войну

Нанести удары по американским кораблям пригрозил командующий иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, если они будут угрожать безопасности Ирана, его торгового или военного флота в Персидском заливе.

Ранее Центральное командование ВМС США, заявили, что катера КСИР 15 апреля опасно маневрировали рядом с американскими кораблями в Персидском заливе и «подрезали» их на высокой скорости и близком расстоянии. Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожать иранские катера.

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин заявил НСН, что реальный конфликт не нужен этим странам.