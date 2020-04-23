РАН: Иран проигнорирует угрозу Трампа
Трамп снова выразил готовность ВМС США стрелять по катерам Ирана. В Эфире НСН Востоковед выразила непонимание, почему Трамп в принципе зацепился за Иранскую тему.
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности американских военных открывать огонь по иранским вооружённым катерам, идущим на опасное сближение с кораблями военно-морских сил США.
В эфире НСН заведующая отделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгян заявила, что иранские власти не будут реагировать на этот выпад американского президента.
«Дело в том, что Иранские катера фланируют в Ормузском проливе. Помимо всего прочего именно Иран и Оман отвечают за проводку судов через Ормузский пролив. Мне представляется что в нынешних условиях на слова Трампа иранское правительство вряд ли будут реагировать. И если честно я не понимаю почему сейчас Трамп в принципе зацепился за иранскую тему. Ну плавают там суда США, но и иранские катера там всегда плавали», - заявила Каринэ Геворгян.
Ранее Трамп заявил, что дал распоряжение ВМС уничтожать иранские боевые корабли, которые преследуют американские суда в море. Отношения США и Ирана ухудшились после авиаудара Вашингтона по объектам движения «Хезболла» городе Эль-Каим 29 декабря. Ранее, 31 декабря 2019 года, члены иракского шиитского ополчения, поддерживаемые Ираном, нанесли удар по американскому посольству в Багдаде. Спустя пару дней при налете ВВС США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Президент Ирана Хасан Роухани дал обещание ответить на действия США.
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