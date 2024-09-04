Зоозащитники считают, что кит Хвальдимир был убит из огнестрельного оружия

Представители организаций заявили, что травмы на теле кита указывают на возможное преступное деяние и требуют вмешательства правоохранительных органов. Регина Кросби Хауг из OneWhale сообщила, что при осмотре туши кита было обнаружено множество пулевых ранений. Глава NOAH Сири Мартинсен также выразила обеспокоенность по поводу характера травм, отметив, что они могут свидетельствовать о преступлении.

Вскрытие кита продолжается, и окончательные результаты могут быть доступны через три недели, передает «Радиоточка НСН».