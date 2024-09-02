Подозреваемый в шпионаже в пользу России кит умер в Норвегии
В Норвегии скончался кит-белуха Хвалдимир, которого подозревали в шпионаже в пользу России, сообщает The New York Times со ссылкой на организацию Marine Mind, отвечающую за защиту кита.
В Норвегии смерть животного назвали большой трагедией. Хвалдимир привлек внимание в 2019 году. Животное в одиночестве подплывало довольно близко к берегу, хотя белухи — стадные животные, живущие в глубинах. Кроме того, на ките было то, что СМИ назвали «креплением для шпионского оборудования».
Имя Хвалдимир образовалось из двух частей — «хвал» по-норвежски значит кит, а часть «Владимир» была добавлена в честь президента России Владимира Путина.
Ранее в России в условиях дельфинария впервые родился белый кит. Белуха Джессика стала мамой в Приморском океанариуме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru