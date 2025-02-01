В китайском зоопарке раскрасили собак в попытке выдать их за тигров
Сотрудники китайского зоопарка раскрасили собак породы чау-чау в оранжевый и черный цвета, пытаясь выдать их за тигров, передает Daily Mail.
Видео из зоопарка в китайском городе Тайчжоу появилось в соцсетях и вызвало бурные обсуждения пользователей.
В зоопарке после обращений местных СМИ заявили, что животные на кадрах - чау-чау, перекрашенные в «тигровую собаку, а не в тигра». Сотрудники зоопарка назвали свои действия всего лишь «трюком» и отметили, что собак окрашивали профессионально, и это не несло никакого риска для их здоровья.
Ранее частные владельцы принесли пятимесячную тигрицу с переломанными лапами в зоопарк в Нижнем Новгороде, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru